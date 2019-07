Dramma Mihajlovic, la dedica del suo sarto napoletano: "E' un gladiatore, vincerà questa partita perché è un vincente!"

Sinisa Mihajlovic ha da anni un grande amico napoletano. È il sarto Gianni Marigliano. Lo stilista è legatissimo a Mihajlovic, colpito dalla leucemia e costretto a interrompere temporaneamente gli allenamenti con il Bologna per sottoporsi alle cure. Marigliano gli dedica parole cariche d’affetto, come riportate da Il Mattino: «Lui è un amico e un gladiatore, sono un fortunato ad esserne il sarto. Lo avevo sentito dopo la salvezza del Bologna e gli avevo detto che era come San Gennaro, il santo protettore di Napoli, perché aveva realizzato un miracolo. C’è altro, c’è un momento di difficoltà e io sono convinto che Sinisa vincerà alla grande questa partita. Perché lui è un vincente, un autentico trascinatore nella vita come nello sport, con una capacità di coinvolgere chi è nel suo gruppo, si tratti di amici o calciatori».