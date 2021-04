Draghi annuncia: "Dal 26 torna la zona gialla, precedenza a ristorazione e scuola in presenza!" Confermato il coprifuoco alle 22.00

Ultime notizie - Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato in conferenza stampa delle prossime decisioni che saranno prese dall'esecutivo al fine di contenere il Coronavirus:

“Vorrei solo rimarcare alcune decisioni emerse dalla cabina di regia di stamattina. Si anticipano al 26 l’introduzione della zona gialla e si introduce un cambiamento rispetto al passato, dando precedenza alle attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo e cena, e alle scuole. Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialle e arancione, mentre in rosso in parte in presenza e in parte a distanza. Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio fondato, ragionato, sui dati che sono in miglioramento".