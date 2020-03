Dott. De Nicola su Ospina: "Non perse i sensi, fu visitato da due specialisti! Ho querelato un giornalista..."

Ultimissime Napoli - Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Campania Sport, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Infortunio di Ospina? Io l'ho medicato ed era lucido, gli chiesi se avesse perso i sensi davanti a tutti. Dopo averlo medicato sono uscito e rimasto dietro la porta per dieci minuti per monitorare. Nista (preparatore dei portieri del Napoli, ndr) ha fatto dieci volte avanti e indietro per chiedere cosa avesse avuto. Con il senno di poi lo avrei fatto uscire? Secondo me no, assolutamente no. Lui al 44' si è accassciato a terra dicendo di non farcela più senza perdere i sensi. Siamo andati subito in ospediale, lo ha visitato u neurochirurgo dicendo di non aver niente. Io non contento l'ho fatto dormire a Pineta Grande dove lo ha visitato un altro specialista e dove ha fatto un'altra volta la TAC: lui non ha mai perso i sensi. Io dovevo chiamare il cambio? Casomai doveva farlo il preparatore dei portieri e riferirlo ad Ancelotti. Io sono rimasto dietro la porta e nessuno mi ha chiesto niente. Mi hanno attaccato ma tanto fa parte del gioco. Ho fatto delle cause a delle persone che hanno scritto che io non mi ero comportato da professionista e questo non si fa. Se il Napoli si permette di stare in Champoions, lo deve anche al lavoro che ho fatto io. Quindi non mi si può dire 'devi andare via, sei ignorante'. Ho parlato con il mio avvocato e abbiamo agito".