Dott. De Nicola: "Problema alla spalla per Mertens? Non è un problema, non so se sarà disponibile per sabato"

Napoli - Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"L'infortunio di Mertens? Non sappiamo se è un trauma contusivo o una lussazione. Non so quale spalla adesso si sia infortunato. Tutto si risolve, nulla è problematico ma bisogna vedere solo se ce la farà per la prossima partita. Dries vuole esserci sempre. Mertens è attaccatissimo alla maglia del Napoli. Lui è un brevilineo, se cambia un po' modo di giocare può arrivare a giocare fino a 40 anni. Dries è uno di quei pochi che se decide di vincere la partita lo fa come fanno solo i grandi campioni".