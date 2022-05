Dossena: "Più presenza di ADL agli allenamenti: il lunedì devono vedersi sempre ds, presidente e tecnico"

Beppe Dossena è intervenuto a Radio goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Le squadre di Juric hanno connotazioni ben precise: intense, molto agonistiche e non retrocedono mai. Bisogna fare una partita tosta per vincere col Torino. Assenza di Lobotka? A me piace, presi singolarmente quelli del Napoli mi piacciono tutti.

Certamente ho piacere che De Laurentiis ha passato un po' di giorni a Castel Volturno. La cura dei dettagli è anche la presenza durante tutto l'anno del presidente, della società. Ha sbagliato. Il lunedì o il martedì, presidente e ds devono stare seduti al tavolo ed essere presenti. L'allenatore non può più gestire da solo un gruppo eterogeneo: sei occhi sono meglio che due. Non è più come tanti anni fa. Lì dentro non deve essere dato L'allenatore non può più gestire da solo lo spogliatoio. Io mi fido del mio allenatore ma devo vedere con i miei occhi l'allenamento, io presidente devo capire perchè due calciatori non si parlano. Quando un allenatore ne ha 50 di calciatori come fa a gestire".