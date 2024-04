Dossena: "Il Napoli sta per perdere un top mondiale"

Andrea Dossena, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

"La Pro Vercelli? Proviamo ad entrare nei play off, speriamo di farcela e raggiungere posizioni più alte in classifica per godere del vantaggio del fattore campo. Quest'anno il Napoli ha perso troppi punti, è stata una stagione complicata, chi l'avrebbe mai immaginato dopo lo scudetto. Molto dell'anno prossimo dipenderà dal piazzamento del Napoli, mi auguro che per il bene del progetto la squadra si qualifichi alle coppe europee. Certo arrivare a livelli top in Europa è difficile, il Napoli in certi momenti ha dato l'impressione di farcela soprattutto lo scorso anno. L'Europa League e il nuovo format possono stuzzicare, anche perché arrivare in finale sarebbe una cosa molto importante dal punto di vista della crescita di squadra. Manna? Ti porta gioventù ma ha lavorato alla Juventus, ha certamente contatti importanti, con De Laurentiis è giusto che ci sia un ds giovane, con il presidente devi arrivare a certi compromessi che uno navigato magari non accetta. Sono contento che faccia un passo indietro. Conte? vediamo dove arriva il Napoli quest'anno, non penso voglia ripartire senza competizioni europee o con un mercato non di primissima scelta. La clausola di Osimhen? Il Napoli perde un top mondiale e con Conte la scelta di un giovane attaccante promettente non andrebbe bene, servirebbe peraltro un difensore centrale di livello. Chi se non dovesse arrivare Conte? Italiano chiuderà bene a Firenze, ha fatto tre anni importanti ma deve chiudere bene, magari vincendo la Conference, leggo che è un nome caldo per il Napoli. Altre possibilità? Un pensiero solo mio è Fabio Pecchia, che sta facendo bene a Parma e peraltro ha già lavorato a Napoli con Benitez".