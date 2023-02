Dossena: "Il Napoli soffre poco, mette paura agli avversari impedendogli di attaccare!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore della Sampdoria Giuseppe Dossena, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli? La questione è tutta nello sbloccare la partita, ma è una squadra che ha pazienza e che non si perde nell’affrettare le azioni contro squadre che tendono a chiudersi. La mia Sampdoria fece tante finali, lo scudetto fece parte di un tracciato ricco di continuità. Il Napoli è una grande squadra, può avere l’obiettivo di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni: è una squadra costruita per vincere tutto in Italia, affrontarlo è impossibile ma il risultato della Coppa Italia stona. Ci sono giocatori d’eccellenza in ogni reparto, il Napoli soffre poco e mette paura agli avversari impedendogli di attaccare"