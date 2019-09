Dossena: "Contro la Sampdoria ho visto il Napoli che mi piace! In questo momento non vorrei affrontare il Liverpool..."

Notizie Calcio - Andrea Dossena è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"In questo momento della stagione, tutte le squadre hanno un cartello davanti allo spogliatoio con la scritta 'lavori in corso'. E' vero che il Napoli ha il vantaggio di lavorare con lo stesso allenatore della scorsa stagione, ma sono stati inseriti giocatori nuovi in formazione e quindi c'è bisogno di tempo, ma contro la Samp ho rivisto per larghissimi tratti, il Napoli che ci piace. L'impatto di Di Lorenzo è stato molto importante, ha superato agevolmente il passaggio da Empoli a Napoli e si è subito calato nella nuova realtà tattica, alternando molto bene le due fasi con chi gioca a sinistra. Le squadre inglesi amano la loro atmosfera, quando vai all'estero non riescono a trovarla e per questo faticano. In Premier il Liverpool è partito fortissimo e credo che sia l'obiettivo primario, se dovesse perdere a Napoli, non sarebbe una tragedia perché ci sarebbero tutte le possibilità per recuperare. Però, se dovessi scegliere con chi non giocare in questo momento, di sicuro sceglierei il Liverpool, ma il discorso vale per tutte le squadre e non solo per il Napoli".