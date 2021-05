Donati: "Rigore Napoli? Non si può più trattenere la maglia, al monitor è sempre rigore"

Calcio Napoli - Giulio Donati, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Fiorentina-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sul rigore l'ammonizione sarebbe stata eccessiva perché non era una situazione pericolosa e la palla sarebbe passata comunque. Ai miei tempi i difensori potevano trattenere la maglia, oggi non si può più: se l'arbitro non vede la situazione e va al monitor, lo assegna praticamente sempre il rigore in maniera inevitabile".