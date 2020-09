Domizzi: "Osimhen è stato preso per fargli fare il titolare ed a Parma partirà dal 1'. Koulibaly? E' il momento giusto di venderlo"

Napoli - Maurizio Domizzi, ex difensore di Napoli ed Udinese, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso ha una squadra di valore e può gestirli nel miglior modo possibile nel tempo. Potrebbe essere, però, il momento giusto per vendere Koulibaly visto anche che la scorsa stagione del difensore non è stata esaltante. Osimhen è un punto fermo del Napoli, è stato preso per fargli fare il titolare e credo che a Parma scenderà in campo dal 1'. Gattuso costruirà intorno a lui l'attacco del Napoli".