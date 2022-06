Djuric, l'agente: "Napoli? Ancora non si è fatto sentire. A chi non piacerebbe giocare con quel club" | ESCLUSIVA

Vittorio Sabbatini, agente di Milan Djuric, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

Ecco le parole dell'agente di Djuric:

"Anche nel periodo negativo della Salernitana non abbiamo pensato di andare via. Se fosse arrivata un'offerta migliorativa l'avremmo sicuramente considerata, ma aalla fine è stato un bene restare a Salerno. Ha fatto una seconda parte di stagione in crescendo come tutta la squadra. Non ha pensato al contratto in scadenza dedicandosi alle difficoltà che c'erano in campo. Napoli? Ad oggi in scadenza, il Napoli ancora non si è fatto sentire. E' una speranza, sarebbe un'opportunità. A nessun calciatore dispiacerebbe giocare con quel club senza nulla togliere alla Salernitana. Il Napoli è un grande club"