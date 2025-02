Divieto trasferta ai napoletani, Conte: "Colpiscono sempre noi, le regole non valgono per tutti"

Napoli - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa sul divito di trasferta ai tifosi azzurri:

"Divieto ai tifosi napoletani? Assurdo, capisco ci siano delle regole ma vietare otto trasferte consecutive solo ai tifosi del Napoli è assurdo e forse unico in Italia. Io chiedo sempre equità di valutazioni, di provvedimenti, altrimenti si danno gli schiaffi a uno quando li possono meritare altri. Gli schiaffi vanno dati a tutti, non solo a chi ha la nomea di essere discolo. Assurdo andare in trasferta senza avere i nostri tifosi residenti a Napoli, grazie a Dio i tifosi ci seguono anche perchè non residenti qui, e ci danno grande passione. Abbiamo un popolo che è dappertutto e ci fa sentire la sua vicinanza. Ma trovo assurdo il divieto, chiedo equità e uniformità, e non colpire sempre gli stessi"