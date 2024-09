Divieto Juve-Napoli, l'avv. Pisani a CN24: "Provvedimento anticostituzionale! Gente incapace di organizzare, faccio un appello"

Calciomercato Napoli - L’avvocato Angelo Pisani è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Divieto di trasferta per Juve-Napoli? La legge ed il diritto, oltre a valore e sport, sono stati calpestati. Si tratta di un provvedimento tanto incostituzionale quanto vergognoso. In primis non c’è pericolo di ordine pubblico da contrastare, poi c’è l’aspetto dei poteri forti delle Pay-tv che vogliono costringere la gente a guardare le partite lontano dagli stadi ed in tv.

Questo provvedimento non risolve il problema sicurezza, perchè comunque ci saranno tantissimi tifosi del Napoli allo stadio visto che nè è pieno al Nord anche più che al Sud. Questo provvedimento fa acqua da tutte le parti, i napoletani sono discriminati e penalizzati dallo Stato. Questo in modo particolare per i cittadini per bene, che hanno subito un danno economico e non solo relativo alle spese di viaggio già pagate. Lancio l’appello del buon senso al Prefetto di Torino, che deve avere il coraggio di adottare un provvedimento giusto. Chi deve essere punito è che si rende protagonista di un gesto sbagliato, ma non si può marchiare tutto il popolo napoletano per qualcosa che avviene al di fuori dalle loro stanze”.

Razzismo nelle istituzioni? Assolutamente si. Dovrebbero eliminare le differenze ed invece creano caos e strumentalizzano, eliminando i diritti costituzionali dei cittadini”.

Non riesco a capire perché ci siano questi provvedimenti nei confronti dei tifosi del Napoli. Spero che il Prefetto, ma anche il Ministro degli Interni, si interroghino su queste cose. La questione di Cagliari non c’entra nulla con quella di Torino perchè sono due stadi diversi, ma non si può far pagare l’errore di alcuni ai tanti cittadini per bene che tra l’altro hanno anche la Fidelity Card. Intervenga una magistratura onesta, magari ci sono altri interessi che noi umani non possiamo capire”.

Napoletani in viaggio per Torino? E’ più pericoloso avere i napoletani che partono e restano fuori lo stadio dove non c’è controllo. E’ una pezza a colori peggiore di ogni altra soluzione, così si alimenta l’odio sportivo e non solo. L’organizzazione sportiva si è confermata fallimentare, si tratta di gente incapace di organizzare una partita di calcio”.