Diverbio Fedele-Sconcerti. Il direttore: "La Samp ha dominato, ma stiamo scherzando?", il giornalista: "Gol subito in dieci minuti" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Canale 21, durante Il Bello del Calcio, c'è stata un'accesa discussione tra Mario Sconcerti e il direttore Enrico Fedele. Il giornalista: "Il gol della Sampdoria è arrivato in dieci minuti. Non so se hanno messo l'ascensore".

Il direttore: "Non buttare il vento dalla tua parte. Il Napoli ha subito il gol al 26esimo e fino al pareggio ha dominato la Sampdoria. Ma stiamo scherzando? Mancano i giocatori che sanno gestire le partite e aspettiamo che entrino".

