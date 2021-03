Diritti tv Serie A, Sky sconfitto da Dazn: Striscia la Notizia consegna il Tapiro d'Oro a Caressa: "Cercheremo di offrire il massimo"

Serie A - Diritti tv Serie A, Dazn batte Sky e Striscia la Notizia consegna il Tapiro d'Oro a Fabio Caressa. Questa sera a Striscia la notizia, su Canale 5 alle ore 20.35, manderà in onda il servizio integrale con Valerio Staffelli che consegna il Tapiro d’oro al telecronista di Sky Fabio Caressa. Sky ha perso dopo 17 anni il triennio di diritti tv Serie A per le stagioni dal 2021 al 2024. Queste le parole di Caresaa: «Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde – ha commentato all’inviato di Striscia – ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile». Il giornalista di Sky si lascia andare anche a una battuta: «I telespettatori vedranno un po’ più Diletta Leotta e un po’ meno me: diciamo che ci hanno guadagnato…».