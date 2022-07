Di Lorenzo ai tifosi: "Capitano? Koulibaly! C'è entusiasmo, prendetemi al Fantacalcio! Insigne il migliore" | VIDEO CN24

Incontro di Luciano Spalletti, Rrahmani e Di Lorenzo, durante il ritiro del Napoli a Dimaro. Come di consueto, questa sera dal Teatro di Folgarida, vi sarà l'incontro con la risposta a tutte le domande dei tifosi da parte dell'allenatore della SSC Napoli e dei due difensori azzurri: sono infatti Rrahmani e Di Lorenzo i due calciatori scelti dalla società per l'incontro con la platea di tifosi nel corso del ritiro a Dimaro 2022.

Dimaro 2022, Di Lorenzo ai tifosi: le dichiarazioni

Ecco le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo raccolte da CalcioNapoli24, ecco tutte le risposte ai tifosi:

"Ti piace stare a Napoli?"

"Sì, molto, sia io che la mia famiglia: è una città bellissima e sono contento di viverci, mi trovo benissimo".

"Cosa ti ha ispirato a diventare calciatore?"

"Una passione da piccolo, diventata lavoro: sono fortunato, amo giocare a calcio e spero di farlo più a lungo possibile".

"Qual è il calciatore avversario che più mi ha messo in difficoltà?"

"Tantissimi nella mia zona di campo! Sicuramente quest'anno Leao ha fatto un campionato strepitoso e m'ha fatto sudare quella partita".

"Centrale o da esterno a sinistra?"

"In caso di emergenza si fa tutto! Ho giocato anche da centrale, ma il mio ruolo è da laterale destro".

"Giocatore che mi ha emozionato giocarci con o contro?"

"Qui a Napoli sicuramente Insigne ci ha fatto divertire, anche in Nazionale per quanto mi riguarda. Se devo sceglierne uno forte con cui ho giocato, dico Lorenzo".

"Quanto è forte Osimhen?"

"Forte, fortissimo: può ancora migliorare tanto. Quest'anno nonostante gli infortuni ha fatto un bel campionato, ci auguriamo si ripeta l'anno prossimo e faccia molti gol. Noi sicuramente lo aiuteremo in questo!".

"Qual è l'atmosfera e il morale con la notizia di Koulibaly?"

"Sicuramente l'entusiasmo c'è, dopo due anni siamo tornati in Champions ed è motivo di orgoglio: dobbiamo affrontare questa stagione cercando di migliorare e crescere, e fare il meglio possibile. Siamo pronti e carichi per ripartire per questa stagione".

"Complimenti per la stagione, posso contare su di te al Fantacalcio?"

"Nell'ultima non sono stato molto utile per gol, spero quest'anno di dare più soddisfazioni! (ride, ndr)".

"Un giocatore a cui ti ispiri?"

"Quelli di adesso per me sono i migliori: Cancelo, Arnold, cerco di prendere spunto anche da loro e cercare di migliorare".

"Dalle voci di mercato, se Koulibaly dovesse andar via, diventeresti capitano?"

"Intanto, il capitano ce l'abbiamo ed è Koulibaly. Poi vedremo cosa succederà. Non è detto che vada. Sarà il mister e lo spogliatoio a scegliere il nuovo capitano".

"Un momento in cui hai pensato di lasciare il calcio?"

"Fortunatamente non ci ho mai pensato e ho giocato abbastanza nelle ultime stagioni!".

Due ragazze a Giovanni: "Nostro nonno Nino fa il compleanno di 80 anni, puoi regalarci una maglia?"

"Tantissimi auguri! Adesso non la ho, ma ve la farò avere in qualche modo!".

"Quali sono i ragazzi più simpatici dello spogliatoio?"

"Sì Tommaso Starace aiuta l'atmosfera. Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme, questo è importante".

"Usate i social? Che peso date ai commenti positivi e negativi?"

"Uso anche io i social: ti osannano quando va bene, ti screditano e scrivono cose non belle quando fai male. Non amo il fatto che ci si nasconda dietro i social e dietro un telefono. Anche noi siamo persone normali, possiamo avere momenti positivi o negativi. Bisogna avere equilibrio".