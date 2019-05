Ancelotti in conferenza: "Io alla Juve? Sto al Napoli e ne resto fuori! Di mercato parlerò con ADL. Questa prestazione fa capire cosa sarà il Napoli del prossimo anno" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter:

Ancelotti - "Pressione? Si può pensare a questo, ma direi che è calata la sicurezza di quello che stavamo facendo. Distacco ampio e qualche infortunio, come Albiol che riesce a gestire con esperienza il reparto difensivo, hanno pesato. Stiamo ritrovando la nostra qualità, un segnale che mi regala fiducia. Callejon? Possono giocare ovunque, ha lavorato al meglio come sempre".

Ancelotti - "Io alla Juve? Via al valzer di panchine, ma io non ci sono e ne voglio stare fuori. Preferisco viverla da spettatore. Ci saranno diverse competizioni in estate, i ragazzi avranno riposo e tempo per lavorare al meglio. Favore al Milan? Non lo so, sono contento che abbia vinto: è la mia seconda squadra".

Ancelotti - "De Laurentiis sul mercato, attacco e terzini? Parlare di ruoli non mi piace. Oggi i terzini hanno fatto bene. Stiamo lavorando per migliorare la squadra. Chi arriverà, arriverà e lo vedremo più avanti. Una questione personale che devo chiarire con presidente e direttore sportivo".

Ancelotti - "Zielinski? Lui e Fabian Ruiz possono giocare in quella posizione centrale ma dipende soprattutto dalla pressione che c'è da parte degli avversari".

Ancelotti - "Vogliamo chiudere bene la stagione, abbiamo messo insieme diverse vittorie consecutive dopo l'Atalanta. Difficile trovare le motivazioni se non nella professionalità dei giocatori".

Ancelotti - "La prestazione di questa sera è dimostrazione di ciò che potrebbe essere il Napoli del prossimo anno. Lavoreremo su questo per la prossima stagione e cercheremo di avere continuità. I segnali arrivati dal centrocampo fanno ben sperare".