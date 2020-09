DIRETTA - Gennaro Gattuso: "Cambiato la partita con Osimhen? Troppo facile con lui... Inseguiamo i nostri principi. Troppi errori nel finale, dobbiamo migliorare"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato così in conferenza stampa la partita contro il Parma, vinta per 2-0. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen ha cambiato la partita? Troppo facile, non ho nessun merito. Sappiamo che giocatore è. Dobbiamo andare alla ricerca dei nostri principi. Se avessimo perso molti mi avrebbero detto che era assurdo giocare con il 4-2-3-1. Dobbiamo inseguire i nostri principi e trovare l'equilibrio. Dobbiamo fare i complimenti a tutta la squadra. Nel primo tempo non abbiamo mai attaccato la profondità con nessuno, quello è stato l'errore più grande. Mille tifosi? Ancora un altro sport... Mille o nessuno non cambia nulla

Negli ultimi sei minuti abbiamo commesso diversi errori. Qui dobbiamo migliorare, lavorare per non subire gol. Ora dobbiamo cercare di diventare squadra evitando di prendere gol e diventando squadra. Mercato? In giro ci sono pochi soldi e me ne sono fatto una ragione. Non sono aziendalista ma bisogna rispettare questo stato di cose. Senza tifoseria e senza gli sponsor che pagano al 100% dobbiamo ridimensionarci".