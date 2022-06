Dionisi sul calendario: "Milan, Atalanta, Udinese e Napoli; l’obiettivo è quello di farci trovare pronti"

Il calendario del Sassuolo inizierà in salita, con la trasferta allo Stadium in casa della Juventus ma anche l'inizio del girone di ritorno non sembra per nulla semplice.

Ai canali ufficiali del club, il tecnico Alessio Dionisi commenta così

"Il calendario si presenta impegnativo fin da subito con Juventus e Milan nella prime quattro giornate e sarà impegnativo anche come inizio di girone di ritorno con in sequenza Milan, Atalanta, Udinese e Napoli. Come al solito l’obiettivo è quello di farci trovare pronti".

