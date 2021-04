Dino Zoff: "Dal Napoli alla Juve non per mia volontà, i napoletani lo capirono. Stasera match decisivo più per i bianconeri"

Napoli Calcio - Dino Zoff, doppio ex di Juventus-Napoli, ha parlato del match di stasera allo Stadium ai microfoni del Corriere di Torino.

Ecco alcuni passaggi:

Dino Zoff, lei è un amato doppio ex di Juve e Napoli. Nessuno la chiamò “core ‘ngrato” come invece accadde sotto il Vesuvio ad Altafini e Higuain.

«Quando tornavo a Napoli con la Juve erano sempre applausi a scena aperta. Non sono andato via per mia volontà, ma per una decisione del presidente Ferlaino dovuta a questioni economiche. E i tifosi lo hanno capito».