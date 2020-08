Dinamo Kiev, Lucescu: "Mykolenko? E' pronto per giocare in Italia! Napoli piazza ideale per Cengiz Under"

Notizie Calcio Napoli - Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Gattuso ha fatto molto bene, ha rinforzato la disponibilità in campo dei calciatori in più ha vinto un trofeo importante come la Coppa Italia. Cengiz Under?E' un giocatore che ha bisogno di avere il calore dei tifosi per rendere e penso Napoli possa essere la piazza giusta. Mykolenko? E' un bel terzino sinistro di spinta, è uno dei più ricercati: ha avuto qualche problemino dopo la pandemia. Può giocare tranquillamente in serie A, spero di ritrovarlo. Matvijenko? Ha un grande futuro, l'ho avuto allo Shakhtar e so di offerte dall'Inghilterra".