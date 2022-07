Dimaro, sindaco Lazzaroni: "ADL? Arriverà con qualche sorpresa. Ecco quando Koulibaly sarà a Dimaro"

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Quando arriverà Aurelio De Laurentiis in ritiro? Io lo so, ma non posso svelare il giorno preciso. E’ un caso strano che non sia ancora qui, avrà i suoi impegni. Conoscendolo arriverà a Dimaro con qualche sorpresa.

Koulibaly? Speriamo che resti. E’ forte, bravo, ogni anno è sempre migliorato e l’acqua del Meledrio è pronto a rinforzarlo. Quando arriverà? Credo che a metà settimana sarà il momento delle sorprese”.