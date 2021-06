Dimaro, il sindaco: "Ritiro Napoli? Due amichevoli a Dimaro, il campo è sempre più bello! Spalti? Potremmo superare il 25% di capienza"

Calcio Napoli - Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Manca un mese al ritiro del Napoli e non vediamo l'ora che arrivi quella data. Il campo è sempre più bello e stiamo mettendo a posto il centro sportivo, così come stiamo ultimando alcuni lavori per rendere la cittadina più accogliente. Stiamo valutando come gestire l'evento con i nuovi protocolli. La provincia autonoma di Trento può decidere autonomamente e se riuscirà a mettere su un protocollo per accogliere più persone allo stadio, andando oltre il 25 %. Ovviamente sempre e solo se non ci sarà alcun rischio. Le amichevoli si faranno a Dimaro e dovrebbero essere due".