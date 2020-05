Notizie calcio Napoli - Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Prime due settimane di settembre in ritiro? Stiamo già sistemando il campo con una riseminatura, siamo pronti ad ogni evenienza. Smaltire la bornia Champions a mille metri sarebbe positivo, ma non c'è problema. Bisogna capire se settembre potrebbe essere utile per la squadra e tutto l'indotto turistico. Se poi bisognerà slittare o rinunciare al ritiro si vedrà"