Dimaro, il sindaco Lazzaroni: "Campo in perfette condizioni, soddisfatte tutte le richieste del Napoli. Siamo pronti per il ritiro, sulle amichevoli..."

Andrea Lazzaroni, Sindaco di Dimaro, è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "E' già tutto pronto per il ritiro del Napoli. Abbiamo lasciato l'erba del campo indietro di 5 centimetri così tra meno di un mese sarà in condizioni ottimali. La società fa ogni anno nuove richieste e noi rispondiamo presente. Dimaro è felice del rinnovo triennale del contratto. E' molto probabile che le partire del ritiro si giocheranno tutte a Dimaro, alcune saranno a Trento magari perché non siamo in grado di garantire un grosso numero di tifosi. Il campo è in perfette condizioni.".