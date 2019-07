Diario As, Roncero a CN24: "James-Napoli, difficile convincere Florentino! Il Real ha bisogno di incassare, 50 milioni e senza prestiti per chiudere"

Tomas Roncero, Diario AS, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Si vede la mano di Ancelotti nella crescit di Fabian, è cresciuto sotto tutti i punti di vista: fisico e tecnico. I grandi club d'Europa seguono il calciatore, il Napoli potrà venderlo per un'enormità di soldi in futuro. Al Real piace Fabian, ma è un discorso futuro. Nell'immediato i Blancos puntano su Pogba. 50 milioni di euro è il prezzo minimo per James Rodriguez, Florentino Perez non tratterà per un prezzo minore. L'unica possibilità è un trasferimento a titolo definitivo, è ancora molto difficile. Mendes in questa settimana si dedicherà a questo affare, ma le richieste di Florentino Perez restano tali, 50 milioni e senza prestito, il Real ha bisogno di fare cassa adesso".