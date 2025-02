Di Vicino: "Riproverei in estate per Garnacho. Napoli? Non credo sia in crisi"

Giorgio Di Vicino, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Non credo che il Napoli sia in crisi. E' un momento difficile della stagione per gli azzuri che va affrontato nel migliore dei modi. Al di là delle difficoltà, la squadra di Conte sta affrontando un grande campionato ed è ancora prima in classifica. In un campionato le difficoltà ci sono per tutti e lo stiamo vedendo anche con Inter e Atalanta. Raspadori ha grandi qualità ed è molto intelligente, per me può giocare ovunque, anche se forse da seconda punta può dare qualcosa in più. Ci sono ancora tante gare da affrontare e tanti punti in palio, lo scontro diretto con l'Inter non sarà fondamentale, ma gli azzurri devono vincere assolutamente contro il Como in una gara molto complicata. La squadra di Fabregas ha sempre fatto prestazioni molto importanti ed è una squadra da tenere d'occhio. Garnacho? Ci riproverei in estate, ma bisogna prima vedere la situazione in casa Napoli al termine della stagione".