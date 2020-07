Di Michele: "Gattuso sta facendo molto bene, nessuno poteva aspettarsi l'esplosione di Mertens. Callejon? Grande uomo"

Ultime notizie calcio Napoli - David Di Michele, ex attaccante dell’Udinese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso sta facendo molto bene ma bisogna tenere in considerazione che è una stagione particolare. Nessuno poteva immaginare questo rendimento da parte di Dries Mertens come centravanti, bisogna fare i complimenti a lui ed a Sarri per l’intuizione che ha avuto. Ha dimostrato di avere grandi doti sia dal punto di vista dei numeri e del rendimento che per la sua mentalità, non è facile cambiare in questo modo il proprio ruolo. Callejon sta dimostrando di essere sia un grande professionista che un grande uomo, non ha abbandonato la barca pur potendolo fare. Ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia ed allo spogliatoio”.