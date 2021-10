Di Marzio: "Spalletti ha il Napoli in mano: ha sdoganato Fabian dal ruolo di mezzala destra e con l'ossatura Koulibaly-Anguissa..."

Ultime calcio Napoli - A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto mister Gianni Di Marzio per parlare dei temi del giorno:

Come si risolverà a Firenze il caso Vlahovic?

"Sembra che sia un bravo ragazzo, è un professionista e lo ha dimostrato finora. Credo che abbia un ottimo rapporto anche con il tecnico Italiano. Vlahovic è stato preso da ragazzo da Corvino, questi giocatori andrebbero messi sotto contratto con qualche anno di anticipo. Pensano solo al danaro, baciano le maglie ma lo fanno solo per scena".

Quanto può valere Vlahovic?

"Per me almeno 50 milioni. Oltre alla Juventus, potrebbe arrivare un club europeo. Portare un giocatore a scadenza è una perdita economica non indifferente, vedi il caso Donnarumma".

Quale tecnico sta incidendo di più ora?

"Spalletti ha la squadra nelle mani, lo si vede anche nelle scelte che ha fatto. Ha sdoganato Ruiz dal ruolo di mezzala destra e lo ha riportato a sinistra, poi ha contribuito alla maturazione di Osimhen. Questo è una forza della natura, ma il Napoli ha un'ossatura importante con Anguissa e Koulibaly. E poi il Napoli è l'unica squadra che ha gli esterni alti che saltano l'uomo".