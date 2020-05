Di Marzio: "Non vorrei che il procuratore di Mertens lo spingesse verso l'Inter. Milik? Andrà via e su Everton..."

Ultime calcio - A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento di mister Gianni Di Marzio. Queste le sue parole:

Di Marzio

Un ridimensionamento da parte del Napoli?

"Sono perplesso sulla trattativa di Mertens. Non vorrei che il procuratore lo abbia già indirizzato verso l'Inter. Il Napoli ha avuto un comportamento preciso dopo l'ammutinamento, non solo dal punto di vista economico. Mertens è un giocatore speciale. Credo che Milik andrà via, perché vuole più spazio. So di trattative per sostituire Callejon. Cercano Everton, ottimo giocatore, anarchico che gioca solo a sinistra però, quando hai a destro Politano che gioca alto. Mi preoccupo anche io, soprattutto per la riconferma di Mertens".