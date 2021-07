Di Marzio: "Insigne-Napoli, un film già visto! ADL doveva rinnovarlo prima"

Napoli - Gianni Di Marzio è intervenuto durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Euro 2020 e del rinnovo di Insigne con il Napoli.

Napoli, ADL di nuovo sul futuro di Insigne. Che ne pensa?

"Secondo me è un film già visto. E' una mossa che non è piaciuta, quella di scaricare sul giocatore le responsabilità di un mancato rinnovo. Io sono per lui e per rinnovargli il contratto, cosa che doveva essere fatta prima. Insigne in Nazionale è un altro giocatore, a Napoli ha troppa responsabilità".