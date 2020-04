Di Marzio: "In Italia bisogna rivedere tutto: c'è il 20% di possibilità di riprendere la stagione"

Ultime calcio - Gianni Di Marzio ha commentato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, le ultime notizie:

Ligue 1 si ferma. Non fa ben sperare per la Serie A: "E' necessario dare i nominativi delle squadre per Champions ed EL. Se non si riesce ad ottemperare a tutto il protocollo scientifico presentato al Governo, dobbiamo rivedere tutto. Si dovrà trovare una soluzione. Ci saranno ricorsi e tutto starà in mano agli avvocati. Per me però c'è solo il 20% delle possibilità di ripresa".

Lei è favorevole alla ripresa? "Sono favorevole, ma con un minimo di rischio. Serve un protocollo scientifico all'altezza della situazione. La questione contratti? Si risolve, è un problema superabile. Non sarà normale giocare senza pubblico, ma anche fare contrasti in campo. I rischi ci sono, ma qualcosa bisognerà fare. Bisogna ripartire, rispettando alla lettera il protocollo che sarà preparato e validato".