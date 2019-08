Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole.

"Lozano bel giocatore, ma il Napoli ha bisogno più di una prima punta. Icardi? Profilo giusto per Roma e Napoli. I giallorossi hanno il vantaggio di avere Dzeko che piace a Conte. Ancelotti, invece, ha il vantaggio della Champions. Marotta non darà mai Icardi alla Juventus. In più l'argentino non serve ai bianconeri, non sarebbe il compagno ideale di Ronaldo".