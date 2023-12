Di Marzio: "Il destino di Kvaratskhelia è quello di andare a giocare in uno dei top 5 club del mondo"

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Geo Team nel corso della serata del Gran Galà del Calcio a Milano. Ecco le sue parole su Kvaratskhelia:

"Penso che Kvaratskhelia sia un top player e ha avuto un impatto incredibile al Napoli e nel calcio europeo. Sta crescendo ancora. Non sono d'accordo con chi dice che Kvara quest'anno non stia giocando ai livelli del suo talento. Penso che questo sia un anno molto difficile per il Napoli e per Kvara stesso dopo l'addio di Spalletti. Sono certo che quest'anno vedremo uno Kvaratskhelia con più carattere. Non so se l'anno prossimo lo vedremo al Napoli, so solo che il destino di Kvara sia quello di giocare in uno dei top 5 club mondiali come Real Madrid, Barcellona o Manchester United".