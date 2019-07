Di Marzio: "Elmas mi ha impressionato! Ancelotti preferisce rinforzare un ruolo"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore

“Il 4-2-3-1 può essere un modulo positivo per James Rodriguez perché si metterebbe dietro la prima punta, ma i 2 davanti alla difesa devono essere molto attenti. Anche il 4-4-1-1 può essere un’ipotesi con James dietro Icardi, ove mai arrivassero entrambi. Credo che il Napoli voglia prendere James in prestito oneroso, con l’obbligo di riscatto. A 28 anni un club come il Real Madrid non dà un calciatore in prestito senza l’obbligo di riscatto, il diritto non è una garanzia.

Fabian Ruiz è un interno di sinistra e ogni calciatore deve mantenere le sue caratteristiche. L’alternativa di Allan può essere Rog, Elmas invece è più simile a Fabian, ma non è un mancino. E’ rapido, salta bene l’uomo, va al tiro e segna tanto perché attacca la porta e mi ha impressionato. Almendra è un giocatore diverso. Ghoulam ha bisogno di un’alternativa e credo il Napoli ci abbia pensato. Tierney ha buon fisico, spinge molto, ma è carente in fase difensiva. Lozano è un esterno, come Callejon, ma gioca a sinistra. E' agile nei movimenti, riesce ad essere incisivo in fase offensiva e magari avendo in casa già 2 attaccanti quali Mertens e Milik, Ancelotti preferisce rinforzare le fasce".