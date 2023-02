Di Lorenzo vuole restare a vita a Napoli, ecco quando si tratterà il rinnovo: l'annuncio dell'agente

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo vuole essere il capitano dello scudetto dopo Maradona e azzurro a vita. Il Napoli tratterà il rinnovo con il terzino probabilmente a stagione finita, ma la volontà comune è ormai segnata.

A rivelare la voglia di rinnovo di Di Lorenzo col Napoli è il suo procuratore Mario Giuffredi che ha parlato a Radio Crc:

«Di Lorenzo ha espresso il proprio desiderio di restare al Napoli. È grato a tutti e vorrebbe stare tutta la sua carriera qui, ma per fare queste cose bisogna essere predisposti in due. Ma le valutazioni verranno fatte con serenità al termine del campionato. Per Di Lorenzo essere il capitano dello scudetto successivo a Maradona vuol dire scrivere pagine di storia indelebili. Un giocatore è più concentrato su questo ad oggi, passano in secondo piano le situazioni contrattuali. L’obiettivo è quello di scrivere la storia, poi il resto sono cose che verranno col tempo».