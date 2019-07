Di Lorenzo: "Vestire la maglia del Napoli è un sogno! Il San Paolo è uno stadio fantastico, non vedo l'ora di giocarci con la maglia azzurra" [VIDEO]

Giovanni Di Lorenzo, neo difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla SSC Napoli che l'ha condivisa sui social. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Come tutti da piccolo ho iniziato a gicoare da attaccante, facevo parecchi gol alla scuola calcio. In Serie B con la vittoria del campionato mi sono reso conto di stare per entrare in un mondo diverso. Con la chiamata del Napoli ho coronato un sogno! Mi piace molto il tennis, anche se non so giocare (ride, ndr). Come cantante sto seguendo molto Ultimo, ho visto anche qualche concerto, mi piace molto come scrive. Sono orgoglioso della mia ragazza, si è laureata con 100 e lode entrambe le volte e in tempi brevissimi. Quando abbiamo giorni liberi viaggiamo, amiamo stare in casa ma anche viaggiare molto. Non sono mai stato negli Stati Uniti, vorrei farla costa per costa. Sono fortunato che con il Napoli andrò negli Stati Uniti. Quando è arrivata la chiamata del Napoli sono rimasto sorpreso, ho deciso di tenere tutto nascosto anche alla mia famiglia fino a trattativa conclusa. Il San Paolo è uno stadio fantastico, non vedo l'ora di giocarci con la maglia azzurra. Da avversario ti mette timore".