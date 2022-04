Di Lorenzo, l'agente: "E' vicino al recupero, ma non sarà rischiato. Campionato importante di Politano"

L'agente di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano Mario Giuffredi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Di Lorenzo è sulla buona strada del recupero. Non credo con il Sassuolo, ma penso la prossima. Non ha senso ora accelerare il recupero di una partita e rischiare una ricaduta. Politano ha avuto meno spazio nelle ultime partite, ma ci può stare e non è un problema. Ha fatto un campionato importante dal punto di vista di assist e determinazione".