Di Lorenzo, l'agente: "Due segreti dietro il rendimento top con il Napoli: si trova bene in azzurro" [ESCLUSIVA]

Mario Giuffredi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non è stato in generale un grande mercato perchè tranne Inter e Juventus, le squadre di testa hanno fatto praticamente niente. E' stato un mercato appariscente e di facciata negli ultimi giorni, è stato un mercato movimentato da squadre di media bassa classifica. Il segreto di Di Lorenzo è la sua serenità mentale, vive la vita in modo sano e tranquillo. Non è un ragazzo che esce molto di casa, vive Napoli nel modo giusto. Lui qua sta bene".

