Di Lorenzo in mixed zone: "Siamo stati uniti, dobbiamo ripartire anche in campionato! Quando ci sono le curve è un'altra cosa, stasera ci hanno dato una mano anche loro"

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in mixed zone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Stasera abbiamo fatto una bella gara, abbiamo sofferto ma siamo stati uniti ed abbiamo giocato da squadra. Contenti di aver superato il turno, la Lazio era in formissima. Siamo contenti, questo deve essere un inizio. Nelle grandi serate abbiamo fatte buone gare, siamo contenti per stasera. Dobbiamo ripartire da questa partita, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra anche noi. Il ricordo della gara di campionato contro la Lazio? All'Olimpico gara particolare, gli errori individuali ci sono costati la partita. anche in quella sera li avevamo messi in difficoltà. stasera siamo partiti forte, siamo stati compatti insieme anche con l'espulsione. La gara contro la Juventus? Sarà un'altra gara bellissima da giocare, noi in campionato siamo dietro ma resta una gara importante. Dobbiamo riprendere il cammino, la prepareremo al meglio. Speriamo ci sia une blla cornice di pubblico, stasera ci hanno dato una mano. Quando ci sono le curve è un'altra roba".