Di Lorenzo in mixed: "Ripartiamo dal secondo tempo, contento per il gol. Dispiace per la rete nel finale"

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la sconfitta contro la Juventus all'Allianz Stadium. Ecco quanto riportato da TuttoMercatoWeb.

"Non siamo partiti benissimo, poi siamo riusciti a rimetterla in piedi sotto di 3-0 e non era facile. Dispiace per quel gol preso alla fine, dobbiamo ripartire dal secondo tempo fatto in maniera positiva. Io ho cercato di fare il mio lavoro e quello che mi ha chiesto il mister. Sono contento per la prestazione della squadra, dobbiamo ripartire da questo secondo tempo. La sfida con Cristiano Ronaldo e De Ligt? Questi sono discorsi vostri. Sono contento per il gol, ma sicuramente speravo di uscire da qui con almeno un punto".