Di Lorenzo, il padre: "Se giocherà contro l'Austria? Fino all'ultimo non si sa e non glielo chiedo! 5 anni fa vedeva l'Europeo con me sul divano"

Ultime notizie Napoli - I genitori di Giovanni Di Lorenzo sono intervenuti ai microfoni di Sky Sport durante Calciomercato - L'Originale. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 dalle dichiarazioni di suo padre, Vincenzo Di Lorenzo:

"Giovanni giocava in Serie C lo scorso Europeo, 5 anni fa. Vedevamo le partite a casa, rivederlo ora con la maglia della Nazionale è incredibile e un orgoglio. Se sappiamo se giocherà? Ringrazio voi per l'informazione, ma non sappiamo se giocherà. Fino all'ultimo non si sa e neanche glielo chiediamo, è più bella la sorpresa".