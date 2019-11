Di Lorenzo: "Essere ad Anfield è il mio sogno da bambino. Se penso a dov'ero quattro anni fa..."

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani col Liverpool. Ecco quanto tratto dal nostro inviato ad Anfield Road:

"Pensando a quattro anni fa e ritrovarmi qui è qualcosa di bello. E' stato un percorso lungo e difficile, sto ritrovando i sacrifici che ho fatto. Essere ad Anfield è come realizzare un sogno che avevo da bambino, però c'è ancora tanto da lavorare e da fare. Come arriva il gruppo in questo momento? La squadra è carica e concentrata per la gara di domani anche se in campionato non stiamo facendo benissimo. Quella con il Liverpool è una partita importante che può avvicinarci all'obiettivo qualificazione, siamo pronti".