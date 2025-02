Di Lorenzo a DAZN: "Cambio modulo? Conta poco, l'importante è l'atteggiamento! Proveremo qualcosa di diverso"

Notizie Napoli calcio - Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Lazio-Napoli:

“Lazio bestia nera? Sono felice per le 200 in A con il Napoli, affronteremo una squadra forte che sta facendo benissimo. Ci siamo preparati bene in settimana e sono sicuro che faremo del nostro meglio”.

Cambio modulo? Durante la settimana lavoriamo su più soluzioni, il modulo ormai in campo non è importante. Conta l’atteggiamento e quello che vuoi proporre, proveremo qualcosa di diverso in campo.

Già tre gol in stagione? Ci provo sempre ad attaccare quando vedo lo spazio, abbiamo giocatori di qualità che mettono palloni importanti. Sarà tosta ma faremo del nostro meglio”.