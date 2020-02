Di Gennaro: "La vittoria sulla Juve ha dato la svolta al Napoli ed è stato bravo Gattuso a cambiare la squadra in base all’avversario. Insigne? E' in forma..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore:

“Il Lecce si è ripreso contro il Torino che da mesi era ormai in difficoltà anche dal punto di vista ambientale. Mazzarri ha dato tutto, quest’anno era difficile fare meglio e non si poteva che cambiare qualcosa. La vittoria sulla Juve ha dato la svolta al Napoli ed è stato bravo Gattuso a cambiare la squadra in base all’avversario. Insigne così in forma non lo si vedeva dai tempi della Nazionale e poi, mi chiedo: ci voleva così tanto per prendere un centrocampista normale? Senza l’equilibratore era difficile fare bene. Si dicono tante cose su De Laurentiis, il Napoli ed il Bari, ma credo poco alle chiacchiere. A Bari non c’è nulla: non ci sono i campi di allenamento, non c’è un centro sportivo”.