Di Gennaro: "Italia? Politano e Bernardeschi si contendono un posto in Nazionale: Mancini segue l'azzurro con attenzione"

Ultime calcio - Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di Tmw Radio:

"L'Irlanda del Nord sarà l'avversaria è la più ostica, si basano su una grande fisicità e ritrovarsi bene dopo tanto tempo sarà importante, vista quest'annata così particolare. Degli ultimi arrivati mi concentrerei su Toloi, giocatore che ti può fare anche il centrale di destra, un ruolo che per noi presenta qualche problemino a parte Bonucci e Mancini, ma anche il terzino destro. Un arrivo importante".

Avrebbe cambiato qualcosa nelle convocazioni del ct?

"Mi sembra vada bene così, Mancini ha parlato anche in prospettiva degli Europei che la rosa è più o meno già stata fatta. Il gruppo è quello, hanno saputo crescere e migliorarsi esponenzialmente: anche gli ultimi arrivati hanno saputo inserirsi benissimo. Da domani, però, si pensa anche al Mondiale 2022 e all'eventuale rinnovo con Mancini: importante dare continuità a un allenatore che ha sempre voluto puntare sui giovani. C'è qualcuno che sta facendo meno bene, qualcun altro, vedi Scamacca, che invece si sta imponendo, pure nell'Under-21. Il rientro di Zaniolo, invece, lo vedo molto difficile".

Di Bernardeschi nell'Italia che dire?

"In Nazionale viene chiamato perché lì gioca nel suo ruolo, quello in cui è nato e si è imposto a Crotone. Da esterno mancino ama rientrare e provare la giocata: terzino o mezzala si adatta, però sono ruoli che non gli piacciono, in cui non riesce a dare il 100%. Nell'Italia, invece, tutti si divertono sempre, anche in allenamento e nelle partite in cui c'è stato da soffrire di più. Si contendono un posto Bernardeschi e Politano, comunque".