Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Le spagnole non sottovalutano mai l’Europa League, arrivano sempre fino in fondo. Per il Napoli è fondamentale arrivare in Champions in questa stagione, soprattutto a livello economico”.