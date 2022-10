Di Fusco: "Questo Napoli è spettacolare più di quello scudettato"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli:

“Portieri? Esiste il primo ed il secondo. L’alternanza l’hanno sperimentata sia Napoli che PSG e hanno capito che non va bene. Questo Napoli è più spettacolare rispetto al Napoli che vinse lo scudetto, perché ci troviamo in un calcio diverso, più veloce. C’è un pressing offensivo molto più duraturo, prima si mollava dopo 5 minuti. La nostra era una squadra vincente. Il Napoli di oggi penso che esprima il migliore gioco in Europa, ma non aspettiamoci che tutte le partite siano fatte in questo modo. Guardiamo partita per partita. È più spettacolare e bella della nostra, ma dovrà diventare vincente che è diverso.

Meret può fare molto di più di quello che è oggi, perché una cattiva gestione precedente ha fatto sì che non avesse continuità. Giocando sempre hai maggiore conoscenza della difesa ed il rapporto si consolida. Questo ragazzo ha dimostrato un carattere che molti dicevano non avesse. Bisogna lasciarlo tranquillo perché come tutti sbaglierà, ma adesso è un altro Meret. È più consapevole dei propri mezzi, più tranquillo perché penso che possa fare molto di più. La tecnica di Meret è superiore a quella di Ospina. Spalletti contro l’Ajax ha fatto una mossa che ha avallato la crescita di Meret dando ad un portiere che doveva andar via la fascia da capitano. Questo è un segnale psicologico forte da parte di Spalletti. Bianchi mi fece giocare una partita da centravanti titolare in Serie A. Se guardo la foto di me con la divisa che utilizzai durante quella partita, mi intristisco.”