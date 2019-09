Di Fusco: "Meret giovane, qualche errore lo commetterà ma questo vuol dire crescere. Mi aspettavo più copertura contro la Juve..."

Ultimissime calcio Napoli - Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spogliatoi dell'epoca? Meno moderni di quelli oggi ma bastavano per i parametri dell'epoca, avevamo tutte le comodità. L'unico problema è che quando pioveva spesso si allagavano. Meret è un portiere molto giovane e qualche errore lo commetterà, quest'anno avrà più esperienza e non ripeterà errori commessi e viziati dall'età. Crescere significa questo: sbagliare e non ripetere gli stessi errori. Non tutti i giocatori del Napoli sono al top, quando raggiungeranno la miglior forma vedremo il vero Napoli.

Di Fusco sul Napoli Meret