Di Fusco: "La società del Napoli è inesistente! Ancelotti ha fatto una cosa gravissima. Llorente? Trovato per strada"

Raffaele Di Fusco, ex portiere di Napoli e Torino, è intervenuto nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Questa situazione è venuta fuori perché non c’è programmazione, non puoi arrivare a Natale con le situazioni in sospeso di Callejon e Mertens. Allan, Mario Rui, Milik e Zielinski sono due anni che devono rinnovare, questa società è inesistente. E’ tutto improvvisato. I calciatori hanno sbagliato a non andare in ritiro, ma se ci fosse stato un allenatore più attento ed una società strutturata meglio tutto questo non sarebbe mai accaduto. Se l’allenatore è l’unico che va in ritiro è normale che si metta la squadra contro. Ciò che ha fatto Ancelotti è gravissimo, è stato troppo aziendalista. La partita col Bologna è stata sbagliata dal primo minuto, mi chiedo come si possa mettere una squadra in campo così. C’era Llorente a cui servivano i cross, ma chi li metteva? Ancelotti ha sbagliato tatticamente la gara, l’unico cross è arrivato da Maksimovic al 92’. Il Napoli ha una rosa incompleta nel reparto difensivo e a centrocampo. Llorente l’hanno trovato per strada altrimenti il Napoli non avrebbe nemmeno una prima punta. Ancelotti ha portato avanti le sue idee per paura che qualcuno di dicesse che giocava come Sarri. De Laurentiis non ha mai fatto legare l’ambiente calcistico coi tifosi del Napoli”.